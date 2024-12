Lanazione.it - La storica Cartolibreria Marisella di Sansepolcro chiude i battenti per sempre

Arezzo, 18 dicembre 2024 – Ladiper. Una rappresentativa pagina del commercio che se ne va. LadiChieli dial numero civico 87 di Via XX Settembre, giovedì prossimo, 19 Dicembre 2024, dopo 41 anni di attività,definitivamente i. Tutti ormai lo sanno e hanno approfittato, nei giorni scorsi, dei forti sconti su tutta la merce; l'attività commerciale ben nota e tradizionale del centro di, infatti,per vari motivi, il primo dei quali è la scelta di, del marito Piero e del cognato Marco, tutti residenti nel territorio comunale di Anghiari, di andare in pensione; c’è però dell’altro. Le ragioni vanno insomma ricercate nelle problematiche del commercio moderno, nella stringente morsa delle grandi catene che finiscono per schiacciare, soprattutto con la concorrenza sui prezzi, le piccole attività ma anche nell’aumento dei costi di affitto ormai completamente fuori controllo perché non commisurati al reale giro d’affari di attività commerciali di questa dimensione.