Secoloditalia.it - Federalberghi conferma che l’Italia è tornata a correre: 18 milioni in viaggio per le feste, spesa da 14 miliardi

e a viaggiare: lono i dati diffusi in queste ore da. In questa fine d’anno 2024, per le festività natalizie si metteranno in18e 300 mila italiani, la maggioranza dei quali – 16,9– resterà nel nostro Paese mentre circa un milione e 400 mila di loro opterà per destinazioni internazionali: sono i dati diffusi in queste ore da.Entrando più nello specifico, coloro che si muoveranno per le sole vacanze natalizie saranno 7,6. A concedersi invece una vacanza “lunga”, che comprenda, cioe’, almeno 11 giorni di festa, sara’ una quota di 5,3di concittadini. Per il Capodanno saranno 4e 400 mila a mettersi inmentre circa un milione di viaggiatori si muovera’ per l’Epifania. Anche nella scelta delle destinazioni, non si abbandona la via vecchia per la nuova: in pole position restera’ la montagna, seguita dalle citta’ d’arte e dalle localita’ marine.