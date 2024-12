Ilgiorno.it - Esperienza nei ristoranti: quando i camerieri dimenticano le ordinazioni

Negri a ragione: lei aveva ordinato i tortellini. Scusi, è colpa mia: non li avevo segnati sulla comanda.". "Sono mortificato: il branzino arriva subito". "Ah, i caffé erano due? Mi perdoni, avevo capito male". Da un po’ di tempo mi capita di essere dimenticato. Stavo per dire trascurato, ma l’esserlo implicherebbe una serie di atti deliberati e in tutta franchezza non credo a una congiura. Il fenomeno, se così vogliamo chiamarlo, si produce in una porzione ristretta di universo: quella deie dei bar: isi perdono sempre più spesso - vuoi con distratta eleganza, vuoi con imbarazzo - le mie. La cosa suscita l’ilarità di mia moglie: la faccia perplessa del sottoscritto, in vana attesa di portata, pare sia imperdibile. Almeno per lei. Per carità, anch’io ci sorrido, speciemi immagino il branzino (“Arriva subito”) precipitarsi dalle cucine, confuso e anche col fiatone per quanto cotto e impiattato.