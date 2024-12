Biccy.it - Confusione di Shaila: la confessione di Lorenzo e i soldi rubati dagli ex

Gatta ieri notte si è confidata con Eva Grimaldi, che l’ha messa in guardi da, la nuova arrivata infatti ha accusato Spolverato di recitare un copione. L’ex velina ha detto di avere tantain testa, soprattutto dopo alcuni discorsi chele avrebbe fatto sotto le coperte. Durante questa chiacchierata notturna, la Gatta ha anche dichiarato che le sue vecchie relazioni non sono quasi mai state positive (a parte l’ultima) e che alcuni suoi ex le avrebbero addirittura rubato dei.ero la prima a giudicareMAsenzaha tanto potenziale vola solaaaaaaa#grandefratello pic.twitter.com/I1Ph3PJgCI— TrashGf (@frances54971436) December 17, 2024Ladi: “mi ha detto che devo cambiare ideale di uomo”.“Certe volte ci mettiamo sotto le lenzuola, ma non per fare quelle cose, anche per parlare.