Antonella Clerici in prima serata con Cena di Natale, De Martino e Fagnani super ospiti. Quando vederla

Siamo ormai pronti a immergerci nel pieno dell’atmosfera festiva, e anche la programmazione dei palinsesti segue la stessa gioia natalizia: il 23 dicembre su Rai1 inè atteso l’eventodi. Alla conduzione, e sono tantissimi gliattesi, da Stefano Dein studio a Francescain collegamento da Roma.diconalla conduzioneSi preannuncia uno spettacolo di cucina, musica e storie natalizie: il 23 dicembre è il giorno giusto per mandare in ondadie ritrovare alcuni dei volti più amati della televisione. A partire da, conduttrice e padrona di casa, che con il suo sorriso speciale accoglierà gliin studio. Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time, per il programma è stata pensata una scenografia calda e accogliente, proprio per iniziare la settimana delcon la giusta magia.