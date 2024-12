Var a chiamata e dialoghi pubblici le idee del presidente degli arbitri per innovare il calcio | Serve trasparenza

Leggi su Open.online

«Var a», invece per l’ascoltoaudio tra glisuggerisce che «ildebba seguire l’esempio del rugby» e poi giudica «complicate» le interviste a caldo dei direttori di gara. Ildell’Aia (Associazione italiana) Antonio Zappi, eletto il 14 dicembre, ha lanciato a Radio anch’io Sport alcunesul mondo dell’arbitraggio nel. «Sarà l’Ifab a decidere tempi e modi»Zappi ha voluto precisare che le sue sono soltanto proposte personali derivate dalla sua esperienza sul campo e, dopo il ritiro, da osservatore: «Premesso che sarà l’Ifab a decidere tempi e modi, credo che il Var a– ovvero la possibilità per un capitano o un allenatore di chiedere una “on field review” – possa affermare un criterio di giustizia sostanziale. A me piacerebbe un sistema nel quale chi esce dal terreno di gioco abbia la certezza che la decisione assunta sia quella giusta».