Stellantis soddisfazione di Bardi e Rocca dopo il tavolo con Urso | Fiducia in nuovo corso

“Sono state date risposte importanti. Finalmente si è parlato di risposte concrete rispetto alle altre volte. Abbiamo l’opportunità di guardare al futuro con un’attenzione migliore. Da quello che si è detto nel programma passeremo dalle 50 mila alle 150-200mila auto prodotte. Saranno 5 le autovetture prodotte nello stabilimento di Melfi in Basilicata. Bisognerà lavorare molto per la questione dell’indotto. Credo ci siano le condizioni per poter dare delle risposte positive. Credo che con questoamministratore i danni saranno limitati. Abbiamo prospettive concrete per poter dare risposte concrete ai lavoratori. C’è più”. Così il governatore della regione Basilicata, Vito, a termine dell’incontro avvenuto al Mimit tra il governo,, sindacati e regioni coinvolte. Gli fa eco il governatore del Lazio Francesco: “Mi è sembrato un bel segnale.