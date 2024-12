Ilfattoquotidiano.it - Stellantis presenta il “piano Italia” sulla carta: un 2025 complicato, poi qualche vettura nuova e zero garanzie su Termoli. Ma Urso già esulta

Nessuna novità prima del 2026, uno scatto a partire dal 2028,gigafactory ae nel frattempo ci sarà da stringere i denti con unin cui i volumi saranno sovrapponibili ai disastrosi dati di quest’anno. Anche perché la soglia di emissioni di Co2 scenderà dall’1 gennaio per effetto delle norme europee edovrà passare a vendere dal 12% al 21% per evitare le sanzioni: una “sfida esistenziale” – l’ha definita il responsabile Europa allargata, Jean-Philippe Imparato – che potrebbe generare fino a 2 miliardi e mezzo di multe se le regole non cambiano nel brevissimo periodo.I risultati poi, i soldi subitoIl “to da Imparato durante il tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy è una sorta di ‘incrociamo le dita’ per i dipendenti del gruppo automobilistico e dell’intera filierana.