Lapresse.it - Sparatoria in una scuola in Wisconsin, tre morti tra cui l’autrice: aveva 15 anni

15Natalie Rupnow,di unain unain. La studentessa, ieri in unacristiana privata di Madison, con una pistola ha ucciso due persone, uno studente e un insegnante, ferendone altri sei tra cui due alunni che versano in condizioni critiche. Lo ha riferito il capo della polizia di Madison, Shon Barnes.Un docente e tre studenti sono stati portati in ospedale con ferite meno gravi e due di loro sono stati dimessi in serata. Laè avvenuta nella Abundant Life Christian School.in unainsi è uccisaUn bambino di seconda elementare ha dato l’allarme chiamando il 911 e permettendo così l’arrivo della polizia.della, identificata dalla Polizia in Natalie Rupnow, 15, ha rivolto l’arma verso se stessa e ha sparato.