Iltempo.it - Sale il Grande Fratello, De Martino vola alto e Amadeus resta fermo

Consueta sfida televisiva in prime time ieri sera, 16 dicembre 2024, fra la serie Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, interpretata su Rai1 da Massimiliano Gallo, e ilsu Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, in una puntata che ieri ha visto l'eliminazione di Stefano Tediosi e sette concorrenti finire in nomination. Quanto agli ascolti e ai dati Auditel, l'ultima puntata stagionale della fiction di Rai1 ha conquistato il 18.7% di share pari a una media di 3.015.000 spettatori (presentazione: 22.0% - 4.301.000), mentre il reality di Canale 5 ha totalizzato una media di 2.277.000 affezionati pari a uno share del 19.1%, in crescita rispetto a sette giorni fa (Night: 24.8% - 833.000, Live: 17.