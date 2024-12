Liberoquotidiano.it - Roma, Alfonsi: "Città deve vincere la sfida della sostenibilità"

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 17 dic. (Adnkronos) - “Le infrastrutture verdi sono uno dei quattro pilastri del piano di adattamento climatico e quindi stiamo investendo moltissimo su questo perchéla. Noi siamo tra le noveitaliane e le 100europee che devono provare a raggiungere la neutralità climatica al 2030 e senza il verde, le aree naturali protette e i boschi, questo non sarà possibile". Così Sabrina, Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di, in occasione degli 'Stati Generali delle Aree protette italiane' nella sedeBiblioteca Nazionale di. Un confronto con i protagonisti del sistema delle aree naturali protette. "Per questo motivo ci stiamo impegnando per esempio con i fondi del Pnrr sulla riforestazione urbana.