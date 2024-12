Anteprima24.it - Regione, Marì Muscarà all’attacco: “Bilancio senza visione. Solo regalie e sprechi inaccettabili”

Tempo di lettura: 3 minuti“Unregionale che, anziché essere una bussola per lo sviluppo della Campania, è diventato un elenco indecoroso di prebende e speselogica. Siamo al culmine dell’inaccettabile”. Così la consigliera indipendentecommenta L’ultima CommissionedellaCampania, definita come “la più importante dell’anno, forse dell’intero quinquennio”. La consiglieradenuncia “nonl’asdi programmazione estrategica per la, ma anche la gestione confusionaria dei lavori della Commissione, convocata inizialmente per l’una del pomeriggio e poi slittata più volte fino alle sette di sera”. “Un comportamento inaccettabile per unatra le più importanti d’Italia. Queste ore avrebbero dovuto essere dedicate a un confronto costruttivo su unaunitaria di sviluppo.