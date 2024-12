Lanazione.it - Raffica di controlli nei ristoranti, chiusi 15 locali su 17 ispezionati. E trovati 140 lavoratori irregolari

Prato, 17 dicembre 2024 – Quindicisu 17, 140di cui 55 completamente a nero. E’ il bilancio della serie diche la Guardia di finanza di Prato ha eseguito negli ultimi sei mesi sul territorio pratese contro il “sommerso e l’illegalità nel settore della ristorazione etnica”. L’operazione, chiamata “Fast food”, ha portato alla luce una rete di gravità nella gestione del personale e sul rispetto delle normative sul lavoro. I, condotti con il supporto delle segnalazioni ricevute tramite il numero 117 e grazie all’attività di analisi dei dati e il monitoraggio del territorio, hanno interessato 17 esercizi commerciali attivi nella città e nella provincia di Prato. Le verifiche hanno permesso di accertare 140, di cui 55 completamente in nero, privi di qualsiasi tutela lavorativa e previdenziale, con “risvolti che non solo minano la dignità dei, ma generano una concorrenza sleale nei confronti degli operatori onesti”, fanno sapere dal comando di via Ferrucci.