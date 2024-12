Ilgiorno.it - Qualità della vita in città. Milano perde 4 posizioni

Classifica del Sole 24 Ore sullanelleitaliane nel 2024:è 12esima,quattrorispetto all’anno scorso. Non un tracollo, ma nemmeno un segnale positivo per il capoluogo lombardo, sempre al centro dell’attenzione quando si tratta di analisi dei quotidiani economici sugli indici che valutano se in una metropoli si vive bene o male e meglio o peggio rispetto al passato. Al primo postoclassifica del Sole 24 Ore si piazza Bergamo. Un primato significativo e per molti aspetti simbolico: nel 2020, anno nero per il Covid, era al 52° posto: il capoluogo lombardo era stato una delleitaliane con il numero maggiori di vittime provocate dalla pandemia. Dietro Bergamo, nella classifica, ci sono due habitué del podio: Trento che sale di un gradino rispetto all’anno scorso e Bolzano, che invece fa un salto di dieci(l’anno scorso era tredicesima).