Iodonna.it - Oro e argento riciclati, materiali di recupero e diamanti coltivati in laboratorio. La sostenibilità ambientale passa anche attraverso gioielli dal carattere green

Leggi su Iodonna.it

Non si smette mai di imparare. Soprattutto quando si tratta di realtà emergenti (o già affermate) impegnate a rivoluzionare un intero settore. Come nel caso dei brandsostenibili. La stagione delle feste secondo Gucci X La tendenza verso un’industria della moda più etica e meno dannosa per l’ambiente, infatti, non riguarda solo l’abbigliamento e gli accessori, mai bijoux.