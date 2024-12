Agendaitaliana.it - Morto Janis Timma: ipotesi suicidio, spunta il messaggio all’ex moglie

, giocatore di basket lettone, trovatoa Mosca.und’addio: l’più accreditata è il, cestista lettone classe 1992 con trascorsi in NBA e una lunga carriera europea, è stato trovatoall’ingresso di un palazzo residenziale a Mosca. Secondo quanto riportano le autorità locali, si tratterebbe di un caso di. Accanto al corpo, la polizia ha ritrovato un cellulare contenente und’addio attribuito allo stesso giocatore. Il 32enne viveva nella capitale russa da ottobre scorso, dove giocava per la squadra Alikson in un torneo organizzato dalla società di bookmaker “Liga Stavok“. Secondo fonti locali, nel cellulare disarebbe stato trovato anche undell’ex, la cantante e attrice ucraina Anna Sedokova, che gli chiedeva di mettersi in contatto con lei.