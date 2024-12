Mistermovie.it - Mister Movie | Svelati i VIP di C’è Posta Per Te 2025, ecco la Data di Inizio

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Maria De Filippi torna con una nuova stagione di C’èper Te, ricca di sorprese e ospiti d’eccezione. Scopri quali celebrità hanno partecipato alle registrazioni e quali storie emozionanti ci aspettano.C’èper Te: un trionfo di stelle per un’edizione da recordMaria De Filippi ha svelato le carte della nuova edizione di C’èper Te, il people show più amato del piccolo schermo. La regina della televisione italiana ha riunito un cast stellare per regalare al pubblico emozioni uniche e indimenticabili.Le registrazioni del programma sono in pieno svolgimento e, stando alle prime indiscrezioni, questa stagione si preannuncia ricca di sorprese. Annalisa, Stash, Alvaro Morata, Mahmood, Michele Morrone, Matteo Berrettini, Ignazio, Gianluca e Piero de Il Volo sono solo alcuni dei nomi che hanno già partecipato alle registrazioni.