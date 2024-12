Ilfattoquotidiano.it - Michelle Hunziker descrive l’uomo dei suoi sogni: “Voglio sentirmi donna, amo i complimenti”

, amo i. Mi piacegalante”. Lo tratteggia così,, quello che leicome il suo principe azzurro. Non lo ha ancora incontrato, ma la conduttrice spera di conoscerlo presto. L’importante, però, è che sia “un amore senza sofferenze”. Proprio come la frase chesi è tatuata insieme a sua figlia, Aurora Ramazzotti, poche settimane fa.perfetto, per, deve essere: “Galante,, amo i. Mi piace un uomo che mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica – spiega la conduttrice a Der Spiegel -. Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto.