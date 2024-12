Agi.it - Meloni: "Italia centrale in UE. Con Fitto missione compiuta, superata la deriva ideologica"

AGI - "Nessun isolamento" dell'in Europa che "è sempre più protagonista" sui dossier che si stanno discutendo. Lo dice la premier Giorgianelle comunicazioni in Aula alla Camera prima del Consiglio europeo. "Il prossimo Consiglio europeo sarà il primo di questa legislatura", i lavori "saranno più snelli e concreti", è "una impostazione che condivido molto", occorre "focalizzare l'attenzione sulladell'Europa" ha proseguito la premier. "La nostra straordinaria condizione di stabilità" rispetto "alle turbolenze politiche" di varie nazioni in Europa è "un importante capitale" ed è "interesse nazionale" sottolinearlo, ha poi aggiunto, ricordando come occorra "avviare un dibattito per obbligazioni europee" per gli investimenti nella difesa. "" "Con orgoglio mi sento di poter dire", dice la premier ricordando la nomina di Raffaelea Bruxelles, "una persona stimata e perbene".