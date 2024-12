Unlimitednews.it - Manovra, salta l’equiparazione di stipendio per i ministri

Nel corso dei lavori in commissione Bilancio della Camera per l’esame della, èta la norma che prevedevadegli stipendi die sottosegretari non eletti con quelli che sono anche parlamentari.Un emendamento riformulato del testo dei relatori, infatti, prevede chee sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma abbiano diritto a un rimborso delle spese di trasferta per l’espletamento delle proprie funzioni.Per finanziare queste voci di spesa, viene istituito un fondo con una dotazione di 500mila euro annui a partire dal 2025. Le risorse sono destinate alle Amministrazioni interessate con decreto del presidente del Consiglio dei, su proposta del ministro dell’Economia.(ITALPRESS).-Foto: Agenzia Fotogramma-Unlimited News - Notizie dal mondo