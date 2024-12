Sport.quotidiano.net - La Valsa si lecca di nuovo le ferite. Piacenza, un colpaccio possibile

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sidile, Modena Volley, dopo un match che dovrebbe rialzare il morale, il punto conquistato al cospetto di unaal completo, eccezion fatta per Mandiraci. Eppure prevale la sensazione di amaro in bocca, per una partita che gli ospiti stavano lasciando scorrere via senza mai reagire, continuando con la tattica sciagurata di battere piano sul miglior ricevitore gialloblù e senza trovare continuità dall’attacco. È bastato che entrasse Alessandro Bovolenta a scuotere la Gas Sales e che De Cecco si scordasse di Buchegger per mandare la contesa a un tie-break nel quale Modena si è poi sgonfiata completamente, "senza più benzina" come l’ha definita il suo tecnico, Alberto Giuliani. Un Giuliani che dall’altra parte racconta di essere convinto di avere in mano "una bomba a orologeria, pronta a scoppiare", intendendo che il potenziale della squadra sia enorme, il lavoro in palestra lasci intravedere prospettive esplosive per il futuro, ma ancora queste non si siano concretizzate nei match ufficiali.