Lanazione.it - La Forza di Michela. Coreografa alla Scala per una prima magica

A un invito di Leo Muscato non si dice di no. Se poi il regista ti chiama per curare le coreografie delladi Milano, come rifiutare? La spezzinaLucenti è ancora emozionata, nonostante siano passati già dieci giorni dallo spettacolo, ‘Ladel destino’ di Giuseppe Verdi, con cui è ufficialmente inaugurata la stagione. Cinquantatreenne, ex esponente del gruppo L’Impasto e dal 2003 capofila di una formazione di danzatori-attori denominata Balletto Civile, lae ballerina, già protagonista di tante importanti partecipazioni – fra le altre, tutti i festival più celebri come Segesta, Orestiadi e la Biennale di Venezia – ha vissuto un magico 2024. All’esperienza milanese – dopo il Premio Roma Danza nel 2011 – aggiunge infatti, fra aprile e giugno, il Premio Positano Léonide Massine e il Premio Ada D’Adamo.