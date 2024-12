Dilei.it - Kate Middleton, William si dà alla pazza gioia con l’attrice Hannah Waddingham

è a casa a terminare i preparativi per Natale e, costretto per lavoro, si dàcon: giocano insieme a freccette, bevono birra e ridono a crepapelle. Il Principe del Galles ha perso definitivamente il suo contegno.a casa,si dàChi ha detto che lavorare è pesante? Perin effetti non sempre lo è, almeno a giudicare le immagini del suo incontro con. Più che un appuntamento di lavoro sembra un incontro tra buoni amici, dove il cerimoniale e le distanze vengono meno. Ma procediamo con ordine.vive ancora di gloria dopo il successo del suo concerto di Natale che si è tenuto lo scorso 6 dicembre. Ancora convalescente, dopo il cancro che l’ha colpita a inizio anno, la Principessa del Galles non ha impegni pubblici in agenda fino a Natale quando dovremmo vederla sfilare verso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham, insiemeFamiglia Reale, per assisteremessa del 25 dicembre.