Jesi comanda Gabrielloni, bomber fatto in casa

D, C, B . A . Gol! By Alessandro da. Ovvero: come leggere alla rovescia, ma mai come in questo caso in straordinario crescendo, l’alfabeto del gol secondo lAlessandro, attaccante di scuolana che domenica contro la Roma ha segnato, al minuto 90 (proprio vero, non è mai troppo tardi) il primo personale gol in serie A. Non un gol qualsiasi e non tanto perché a realizzarlo sia stato uno che i trenta, anni di età, li ha appena compiuti - non proprio di primo pelo insomma - ma per l’unicità, ai limiti del record, che quel gol rappresenta. Spieghiamo: dove lo trovate uno che con la stessa maglia, quella biancoazzurra del Como, in otto anni di onoratissima attività (che belli i luoghi comuni) riesce a finalizzare nel modo migliore, per un attaccante, il lavoro di squadra? Ovunque ci sia una porta di calcio e un portiere a difenderla, dai campetti anonimi di periferia fino agli stadi faraonici della serie A dove, per inciso, segnare è da sempre un impresa anche per i ‘fenomeni’ più famosi e conclamati?.