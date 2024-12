Quotidiano.net - “Io, cacciatore di ambienti estremi”. Dagli abissi dell’oceano Pacifico ai vulcani di fango dell’Appennino (ricchi di metano)

Napoli, 17 dicembre 2024 - Ildiè un giovane professore che insegna all’Università Federico II di Napoli, ‘cervello’ rientrato in Italia. Donato Giovannelli a 40 anni insegue i segreti della Terra spingendosi ogni volta oltre i limiti, dove la vita sembra impossibile. La sua galleria fotografica sui social dà un’idea di quello che fa nella vita. Eccolo immergersi neglia bordo dell’Alvin, il sommergibile della Marina militare statunitense usato anche per esplorare il Titanic; entrare nel cratere deiin Costa Rica, la maschera antigas per difendersi dalle colonne di acqua bollente e acida; andare a ‘caccia’ di organismi estremofili, “che come dice la parola amano gli”. Lo abbiamo raggiunto, naturalmente al telefono.