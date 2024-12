Ilfattoquotidiano.it - Influencer perdono migliaia di follower su TikTok in pochi giorni: la fuga dei fan dopo le parole di Eleonora Arcidiacono. Ecco cosa è successo

Sarebbero calati drasticamente idi diversisu. A scatenare ladi massa degli utenti da alcuni top creator italiani della piattaforma, infatti, sarebbe stata la rivelazione di. L’aver preso parte a un evento a cui partecipano i maggiori esponenti della categoria, ha definito terribile l’esperienza: “Io che comunque mi trucco mi sono sentita fuori posto perché c’è un canone di perfezione a mio parere irraggiungibile. È un mondo bellissimo e scintillante, il punto è che c’è l’altra faccia della medaglia: io ho la sanità mentale di una ragazza di 21 anni che ha lavorato su se stessa ma mi immagino una ragazza di 18, 16 o 14 anni buttata in questo mondo, io non so che conseguenze possa avere sulla sua crescita. Non avrei mai pensato di sentirmi così fuori luogo“, sono state le sue