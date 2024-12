Ilrestodelcarlino.it - Imola, il Capodanno trasloca: festa in piazza Matteotti. Ecco il programma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

17 dicembre 2024 – Il conto alla rovescia verso il 2025, orfano dei fuochi d’artificio alla Rocca sforzesca in fase di restauro, si sposta quest’anno in. L’evento, promosso dal Comune, è organizzato dai gestore del locale Acque Minerali con la collaborazione della Pro loco cittadina e di Radio 105 nelle vesti di partner. Appuntamento nel cuore del centro storico dalle 23 alle 2.30 per unche prevede musica dal vivo con due dj del territorio e un ospite d’eccezione: Paolo Noise, direttamente da Radio 105. La serata sarà animata da uno speaker che guiderà il pubblico nel countdown (sarà proiettato sul palazzo comunale, con la creatività gestita dall’associazione App&Down) e nei momenti clou della. Per l’occasione, fanno sapere dal Comune, saranno aperti Controcorrente e Bar Bologna, mentre due chioschi, curati da Acque Minerali e Pro Loco, garantiranno la somministrazione di cibo e bevande.