Lettera43.it - Google presenta Whisk, l’IA generativa per remixare le immagini

hato un nuovo modello di intelligenza artificiale. Si chiamae, a differenza dei competitor, può creare una nuova immagine tramite altre, saltando così il processo che richiedeva l’utilizzo di un prompt o comando testuale dell’utente. La nuova IA di Big G infatti effettua un “remix” di due o più file multimediali, forniti da una libreria oppure scelti da un database online, con risultati piuttosto soddisfacenti. Già disponibile negli Stati Uniti, non è chiaro quando sbarcherà in Europa e dunque in Italia: visitando il sito è possibile compilare un form per ricevere un avviso quando sarà il momento. Limite valicabile tuttavia tramite una Vpn, ossia Virtual Private Network, con cui connettersi a un server americano e ottenere un indirizzo IP locale.Il logo disu uno smartphone (Getty Images).