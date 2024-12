Dolce Idea, Gennaro Bottone presenta il panettone anticrisi

Leggi su Ildenaro.it

In vista delle festività natalizie, ilcontinua a essere il protagonista indiscusso delle tavole italiane, nonostante la “sfida” del pandoro, che sta vivendo una nuova fase di successo. Il, tradizionale o al cioccolato, farcito o classico, rimane un simbolo del Natale, amato in tutte le sue varianti.Quest’anno, ilal cioccolato firmato dal maestrosi distingue non solo per la sua qualità artigianale, ma anche per una scelta coraggiosa: mantenere i prezzi invariati rispetto allo scorso anno. In un contesto di crescente crisi internazionale del cacao, che ha visto i costi dei panettoni farciti e glassati al cioccolato lievitare del 12,5%, questorapun atto di solidarietà verso i consumatori, offrendo undi alta qualità senza gravare sul portafoglio.