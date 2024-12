Sport.quotidiano.net - Coppa Velez. Biancorossi, due gol per battere lo Young

Stesso copione della partita diItalia persa in casa con l’Inedit, ma risultato opposto per il Rimini in, la competizione che mette a confronto le squadre emilio-romagnole di serie C1, C2 e D. Contro loSantarcangelo i(2-0), come contro l’Inedit, dominano la partita sprecando troppo e così solo nel recupero del primo tempo l’iraniano Rezaeikohan sblocca il risultato. Inella ripresa non affondano il colpo e così ci vuole un super Ciappini per impedire il pareggio agli ospiti. Poi nel finale il raddoppio di Oddone. Rimini: Ciappini, Cavina, Muratori, Caputi, Fabbri, Oddone, Vitali, Carbonari, Sabir, Cerquetella, Rezaeikohan, Gabrielli. All.: Screti. Santarcangelo: Maraia, Michelotti, Giacalone, Trematore, Boschetti, Ceccaroni, Gobbi, Lisi, Ramberti, Carrasco, Hidri, Montanaro.