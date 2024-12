Lettera43.it - CES 2025, dall’IA alle auto: le anticipazioni dell’evento

È iniziato il conto alla rovescia per il CESo Consumer Electronics Show. Dal 7 al 10 gennaio, Las Vegas ospiterà la più grande fiera dell’elettronica al mondo, dove ogni anno decine di aziende provenienti da ogni angolo del pianeta presentano le novità più interessanti nel campo dell’hi-tech. Per la nuova edizione, sono attese nella città del peccato più di 300 società da 158 Paesi, mentre già il 6 gennaio18.30 locali ci sarà il discorso introduttivo di Jensen Huang, il Ceo di Nvidia. Nel corso degli anni, la conferenza ha abbracciato varie aree tra cuimotive, prodotti di domotica, salute personale e dispositivi di ultima generazione corredati di varie periferiche smart. Ecco le novità più attese per il.CES, le novità più attese della fiera dell’elettronica di Las VegasIntelligenza artificiale, da LG a Continental: cosa aspettarsi nell’motiveL’intelligenza artificiale sarà fra i principali protagonisti dell’edizionedel Consumer Electronics Show.