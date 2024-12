Anteprima24.it - Cavese-Benevento, designato l’arbitro del “Simonetta Lamberti”: unico precedente negativo per la Strega

Tempo di lettura: < 1 minutoA dirigere la sfida in programma venerdì (ore 20:30) al ‘’ traè statoil signor Dario Madonia, della sezione di Palermo, un direttore di gara esperto essendo un quinto anno e tra i maggiori candidati alla promozione nella Can di serie B. Madonia ha arbitrato una sola volta lanel ko casalingo dello scorso anno contro il Monopoli con il match deciso da un gol di Tommasini nel finale di gara in quella che fu la prima sconfitta di Auteri sulla panchina dei giallorossi.Il fischietto palermitano sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Mario Chichi di Palermo e Francesco Tagliaferri di Faenza; quarto ufficiale sarà Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.L'articolodel “”:per laproviene da Anteprima24.