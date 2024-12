Rompipallone.it - Addio alla Serie A, il top player è ai saluti: la conferma del vicepresidente

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2024 17:23 di Clemente GrimaldiA: il top, graziedel, è vicino ai.La sessione di mercato comprende non solo l’inizio di percorsi e il raggiungimento di traguardi ma anche la parte degli addii dovuti principalmente alle trattative messe in atto da quel determinato club. Alcuni giocatori decidono di intraprendere avventure anche in luoghi completamente differenti da quelli in cui sono abituati a militare.Tanti tophanno optato per andare altrove e condurre la restante parte della carriera in altri campionati nazionali. Basta citarne alcuni come: Mauro Icardi, Federico Chiesa, Victor Osimhen (.)Nelle ultime ore però è scoppiata una nuova bomba che vede un altro topsulla via dell’abbandonoA.