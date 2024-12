Lapresse.it - Ucraina, Angela Merkel a ‘Che Tempo che fa’: “Non mi aspettavo da Putin un’invasione così”

ospite di Fabio Fazio aChe Fa’ sul Nove domenica, in occasione dell’uscita della sua autobiografia ‘Libertà’, ha parlato anche della guerra in. “Non me l’, devo dirlo sinceramente. Michecontinuasse ad aggredire in qualche modo l’, magari anche il Donbass. Ma che l’attaccasse tutta, con questa brutalità, non me lo sarei aspettata”, ha detto l’ex cancelliera tedesca nell’intervista con Fabio Fazio.“Credo, e l’ho scritto anche nel libro, che anche il Covid abbia creato condizioni sfavorevoli e abbia accelerato uno sviluppo sfavorevole in questo senso, perché per moltonon ci siamo più visti”, ha aggiunto