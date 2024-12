Anteprima24.it - Sisto in visita nel Sannio, confronto sul funzionamento della giustizia

Tempo di lettura: 3 minutiIl viceministro allaFrancesco Paoloè tornato oggi nel, accompagnato dal deputato Francesco Maria Rubano, per affrontare le principali criticità del sistema giudiziario e penitenziario del territorio. La giornata si è aperta presso il Palazzo didi Benevento, doveha incontrato i verticiProcura, del Tribunale,Camera penale e dell’Ordine degli Avvocati. “È la terza volta che vengo nel– ha detto– e non sarà l’ultima. Conosco le problematiche di questo territorio, che seguo grazie all’interlocuzione costante con l’onorevole Rubano. Se sono qui è grazie alla sua tenacia. Il carcere di Benevento soffre di carenza di organico e sovraffollamento, ma stiamo lavorando per mettere ordine e offrire risposte concrete.