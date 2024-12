San Gennaro sospiro di sollievo | il sangue si è sciolto alle 1743 Il miracolo conquista i social

Leggi su Ildenaro.it

Anche quest’anno, il “terzo” di Sansi e’ compiuto, seppur con un po’ di ritardo.17.43, poco prima della celebrazione delle 18.30, ildel Santo Patrono di Napoli si e’ finalmente, come avvenuto anche in passato. Un’attesa che ha tenuto con il fiato sospeso i fedeli e che ha visto una grande partecipazione fin dprime ore del mattino nella Cappella del Tesoro, in Duomo. Meno noto rispettocelebrazioni di maggio e settembre, ildel 16 dicembre ricorda la fermata della lava del Vesuvio nel 1631, un evento storico e simbolico che viene oggi riscoperto anche grazie alla narrazione digitale. Sui, blogger e creator contribuiscono a rendere virale la tradizione e a coinvolgere un pubblico sempre piu’ ampio. Tra i protagonisti digitali di questa narrazione c’e’ Anna Perno, guida turistica e creatrice del profilo TikTok @napolireale, con oltre 430.