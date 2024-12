.com - Ryanair obbligata a rimborsare il check-in

Un colpo decisivo è stato assestato da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato europea nei confronti di, costringendo la compagnia aerea low-cost a un importante risarcimento per pratiche commerciali ritenute scorrette. L’indagine ha messo in luce una serie di irregolarità nelle procedure di-in e nelle modalità di informazione ai passeggeri, svelando meccanismi che penalizzavano indirettamente i consumatori.Le criticità emerse nell’indagineL’analisi condotta dall’Antitrust ha evidenziato diversi punti critici nelle procedure di. In primo luogo, le informazioni fornite dalla compagnia sulle condizioni di-in online apparivano potenzialmente ingannevoli e non sufficientemente trasparenti. I consumatori non venivano adeguatamente informati sui termini temporali del servizio e sui potenziali costi aggiuntivi in caso di mancato espletamento del-in online entro i termini stabiliti.