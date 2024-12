Sport.quotidiano.net - Romiti, Mariani e i pali salvano la Massese. A Cenaia un pareggio sofferto ma prezioso

Leggi su Sport.quotidiano.net

1969: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini (30’ st Puccini), Signorini, Puleo, Papini (30’ st Goretti), Quilici, Canessa (20’ st Ferretti), Neri, Apolloni (20’ st Marcon). All. Sena.1919:, Bossini (13’ st Favret), Quilici, Cecilia (24’ st Brizzi), Andrei,, Bertipagani, Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei (23’ st Vignali). All. Pisciotta. Arbitro: Foresi di Livorno. Marcatori: al 20’ pt Rossi (C), 42’ pt(M).– Lariesce a tornare dalla trasferta in terra pisana con unche, visto l’andamento della partita, è un risultato più che buono. Infatti sul piano del gioco e delle occasioni da gol ilè stata superiore mentre la compagine di Pisciotta ha dovuto per lunghi tratti di partita difendersi affidandosi alle ripartenze.