Roma mal di trasferta ancora senza soluzioni | solo 5 vittorie esterne nel 2024 tutte con De Rossi

Josè Mourinho con il suo inconfondibile stile l’aveva definita “la mancanza di mamma e del dolce della nonna”. La crisi indella, ad un anno da quella dichiarazione dello Special One, èd’attualità. A maggior ragione dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Como, maturata nel finale con le reti di Gabrielloni e Paz, ma che aveva offerto indizi chiari in un secondo tempo complicato per i giallo. La squadra di Claudio Ranieri è in zona retrocessione per quel che riguarda il rendimento esterno: Dybala e compagni sono terzultimi per punti incon zero, quattro pareggi e quattro sconfitte. Cinque i gol fatti, tredici quelli incassati. Stessi punti del Lecce (4), mentre peggio ha fatto solamente il Venezia di Eusebio Di Francesco, che però paga un altro record negativo, quello dei punti persi da situazione di vantaggio (18).