Notizie dal mondo ASviS | Il Regolamento Ue sul ripristino della natura è una grande opportunità

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan ManzoRedazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 06 dicembre 2024l territorio italiano è uno dei più impermeabilizzati d’Europa e il continuo consumo di suolo determina un aumento dei rischi climatici e idrogeologici. Per questo il Piano diche l’Italia deve predisporre entro il 2026, in base aleuropeo sul, va strettamente connesso con le azioni di adattamento alla crisi climatica e di messa in sicurezza dei territori più fragili. Le nuove normative europee rappresentano un’importante, ma la proposta di Legge di bilancio non prevede risorse per la loro attuazione. Del tema se ne è discusso il 5 dicembre, in occasionegiornata mondiale del suolo, durante l’live di approfondimento sulla dimensione ambientale del Rapporto2024, che si è svolto presso la Ceoforlife clubhouse Montecitorio, e ha raggiunto oltre 155 mila persone con oltre 50 mila visualizzazionidiretta attraverso Vimeo, il sito