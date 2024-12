Inter-news.it - Lotito: «Lazio-Inter? Non faccio pronostici, vorrei vedere questo!»

Leggi su Inter-news.it

Il presidente e patron dellaClaudioha parlato a poche ore dalla partita tra, in programma questa sera all’Olimpico.– Claudio, a margine della cerimonia dei Collari d’Oro al merito sportivo, ha risposto alla domanda sulla partita di questa sera, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma. Il suo pensiero: «Non, ogni partita è storia a sé. Spero che la squadra mantengaprofilo, di unione, compattezza, grossa determinazione e ferocia agonistica nel far divertire anche la nostra gente».sugratis: complimenti a DAZNDAZN – Sempresulla possibilità che dà DAZN dila partita gratuitamente: «Valore aggiunto perché riavvicini al calcio coloro che non hanno un abbonamento. Vero che uno inizialmente può avere un piccolo danno economico, ma questa scelta va incentivata per faril calcio a tutti.