L’ex assistente di Klopp al Liverpool è stato esonerato dall’RB Salisburgo dopo essere caduto molto al di sotto

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-16 17:21:23 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Red Bullhal’allenatore Pep Lijnders16 partite della Bundesliga austriaca, affermando che l’di Jurgenalaveva supervisionato le prestazioni “al didelle nostre esigenze e obiettivi”.L’olandese Lijnders ènominato a maggiosei anni al suo secondo periodo all’Anfield e ha guidato ilverso un posto in Champions League attraverso due partite di qualificazione, oltre a vincere le prime tre partite di campionato sulla panchina.Ilha vinto tre e perso sei delle 12 partite tra ottobre e novembre ed è sulla buona strada per l’eliminazione automatica dalla Champions League,aver perso cinque e vinto una delle prime sei partite in Europa.