Lepore contro le marce | C’è una strategia precisa per aumentare la tensione

"C’è unaperlanel nostro Paese". Matteotorna sulla questione delleneofasciste. Il sindaco di Bologna lo fa dal Sacrario di Sabbiuno, in occasione ieri mattina delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’eccidio del ‘44. Il riferimento è all’ultimo episodio che, l’altro giorno, ha visto circa 400 manifestanti sfilare per Brescia al grido di "È nostra e ci appartiene". Una manifestazioni organizzata, tra gli altri, da CasaPound e Rete dei Patrioti, gli stessi gruppi che a inizio novembre avevano messo in piedi il corteo-presidio per la sicurezza a Bologna, a due passi dalla stazione teatro della strage del 2 agosto 1980. "Questenella città delle bombe e dellaneofascista dellapreoccupano – dicealla commemorazione di Sabbiuno –.