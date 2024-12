Calciomercato.it - Leao a testa bassa: “Un pareggio che fa male. Così cresco come uomo”

Le dichiarazioni dell’attaccante portoghese al termine della sfida che ha visto il Diavolo non andare oltre ilcontro il GenoaNon va oltre ilil Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri sprecano tanto e sbattono contro il muro del Genoa. Alla fineil Diavolo viene conto da San Siro.: “Unche fa” (LaPresse) – Calciomercato.itI tifosi non hanno risparmiato davvero nessuno: dalla società alla proprietà, passando per la squadra. Al Milan sonotutti delusi, anche Rafa, che si è presentato in conferenza stampa: “Ci ha fattoquesto– afferma il portoghese -. Abbiamo creato tanto, ci è mancato solo il gol. E’ norla reazione dei tifosi, loro sono abituati a vincere. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non ci siamo riusciti.