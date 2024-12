Lanterns | la serie della DC riceve un aggiornamento sulla produzione

Leggi su Cinefilos.it

: laDCunLa, prodotta da Warner Bros. Television e DC Studios, dovrebbe iniziare presto le riprese, con nuovi dettagli ora rivelati.Nuovi rapporti hanno rivelato la data prevista per l’inizioHBO incentrata su Hal Jordan e John Stewart, con Production Bulletin che ha indicato il 10 febbraio 2025 come data di iniziodel nuovo show. In precedenza, si era ipotizzato che le riprese potessero iniziare già nel gennaio 2025, ma queste notizie suggeriscono una data di inizio leggermente successiva per il progetto prodotto da James Gunn e Peter Safran. Ladelleè stata annunciata per la prima volta a fine gennaio 2024, mentre ora l’inizio delle riprese è previsto quasi esattamente un anno dopo.