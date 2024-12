Lanazione.it - La partita più difficile del calciante: “Devo dormire in macchina. Mi faccio forza per mio figlio”

Firenze, 16 dicembre 2024 – L’incidente in moto, il coma, lo sfratto definitivo, il lavoro che non sempre c’è. Matteo Bettarini, 52 anni, ex, una vita trascorsa come body guard e vigilanza privata, oggi è costretto ain auto. “È quella della mia compagna” precisa, spiegando che passa le sue notti in un parcheggio all’Isolotto. “È frustrante vivere così, ma non me ne vergogno. Misoprattutto per mio” aggiunge il babbo single che nonostante le mille difficoltà non rinuncia a trascorrere del tempo con il suo ’ragazzo’. “Sto cercando una stanza, un piccolo appartamento tra Sesto e Calenzano per non allontanarmi troppo da lui. Ma gli affitti sono alti, troppo. I prezzi di mercato non posso permettermeli. Da qualche giorno mi hanno assunto con contratto a tempo indeterminato ma per adesso non riesco a far fronte a tutte le spese” dice ripensando a quando “i soldi non erano un problema” grazie al lavoro di body guard “che mi ha portato in giro per il mondo”.