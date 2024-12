Quotidiano.net - Il progetto che trasforma gli scarti del bacon in un superfood e in collagene per cosmesi

INNOVARE NEL SETTORE della salumeria, che ha secoli di tradizione. Lo fa ilSintesia, che, partendo da uno scarto, approda a quello che sarà il cibo del futuro, sicuro, di qualità e proteico. Che fine fa la cotenna una volta tagliata dalche viene affettato? Nell’ottica di una economia sempre più circolare, nella quale non ci siano più sprechi alimentari, anche un prodotto o, meglio, un sottoprodotto come la cotenna assume un valore importante. Il motivo lo spiega Mauro Fara, ad di Italia Alimentari, società del Gruppo Cremonini, leader nel settore dei salumi in Italia e nel mondo: "La cotenna è fatta per il 25% di proteine e per il 20% di grassi. In particolare, vi troviamo ilproteico. Nel momento in cui affettiamo iled eliminiamo la cotenna non possiamo pensare di scartare e quindi buttare questo prodotto così importante e proteico.