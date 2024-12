Quotidiano.net - Il Made in Italy alla prova dei mercati globali

di Thomas Fox "Siamo un Paese di marca, siamo ilin: un marchio straordinario che però richiede una politica in grado di valorizzare le eccellenze. È l’unico modo per arricchire il nostro futuro". Va dritto al punto Francesco Mutti, presidente di Centromarca, l’associazione italiana dell’industria di marca cui aderiscono circa 200 imprese che commercializzano oltre 2.400 brand. L’imprenditore è intervenuto ieri a Milano durante la presentazione di un’indagine sulle scelte d’acquisto, ribadendo come l’Italia non possa essere il Paese delle grandi produzioni di massa, ma quello di piccole eccellenze capaci di portare la qualità delinnel mondo. Una filiera che rappresenta "una cassaforte di ricchezza e benessere per il nostro Paese". Del resto, l’industria di marca ha un peso enorme sull’economia italiana, incidendo per il 54.