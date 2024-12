Ilrestodelcarlino.it - Il barbiere dei calciatori. Da Lautaro a Portanova. Tutti i tagli di Salvatore

Ildelle star del calcio ha aperto un negozio nel cuore della nostra città. Da alcune settimaneRinaldi – 29 anni, napoletano di nascita, ma residente a Reggio fin dalla tenera età - ha inaugurato la propria attività ‘Barber Concept’ in viale Umberto 24/A, con la voglia di proporre al pubblico un servizio di qualità che lo ha reso un punto di riferimento per i club italiani più importanti, compresi i campioni d’Italia dell’Inter. Ha iniziato questo percorso professionale con i giocatori della Reggiana, ma adesso – grazie anche alla collaborazione con il collega Luigi Paesano – si è fatto apprezzare su scala nazionale e recentemente ha ‘servito’ anche un stella mondiale del calibro diMartinez. Rinaldi, dagli studi professionali all’Enaip di Reggio, fino a diventare un punto di riferimento per tanti campioni, qual è il segreto? "Nessun segreto particolare, solo tantissima passione e altrettanta perseveranza.