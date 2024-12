Lettera43.it - Giubileo, le iniziative e i progetti di Acea in occasione dell’Anno Santo 2025

ha annunciato, nella Sala San Pio X in Vaticano, lee ivarati indel. Uno dei più importanti è stato eseguito da Areti, la società del Gruppo che gestisce l’illuminazione pubblica e artistica nel Comune di Roma, che ha rinnovato e potenziato l’illuminazione delle statue del colonnato di Piazza San Pietro. Grazie a questo intervento di light architecture, le 140 sculture in travertino che sormontano le colonne e i pilastri del peristilio più celebre del mondo cristiano saranno illuminate da 280 proiettori di ultima generazione che emanano luce a Led a basso consumo e a basso impatto ambientale. Ma la società ha anche provveduto alla trasformazione a led e al potenziamento dell’illuminazione pubblica di Piazza San Pietro, via della Conciliazione e dei lampadari dello stesso colonnato del Bernini.